باكستان تُعلن إغلاق كافة حدودها مع الهند

(وكالات)

أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم الخميس، سلسلة إجراءات تصعيدية رداً على خطوات اتخذتها نيودلهي مؤخراً على خلفية تفجر الأزمة في كشمير، وسط تصعيد متبادل بين الجارتين.

وقالت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر حكومية إن باكستان قررت تعليق جميع أشكال التجارة مع الهند، بما في ذلك عمليات النقل من وإلى دول ثالثة عبر الأراضي الباكستانية. ويُعد هذا القرار خطوة ذات دلالة اقتصادية كبرى، نظراً لاعتماد بعض خطوط الإمداد الإقليمية على طرق تمر عبر باكستان.

كما أعلنت إسلام آباد رفضها القاطع إعلان الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند، مؤكدة أن أي مساس بحقوقها في مياه النهر السفلي سيُعتبر بمثابة "عمل حربي"، بحسب ما ذكرته "رويترز".

وتُعد هذه المعاهدة من أبرز الاتفاقيات التي حافظت على الحد الأدنى من التفاهمات بين الطرفين لعقود، رغم الحروب المتعاقبة.

وفي تصعيد آخر، أعلنت باكستان إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية، كذلك إغلاق كافة حدودها في إجراء يذكر بأحداث مشابهة خلال فترات سابقة من النزاع، أبرزها عام 2019 عقب التوترات العسكرية في كشمير.



وصرحت باكستان، أن مستشاري الدفاع العاملين في السفارة الهندية في إسلام آباد أصبحوا "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، وطلبت السلطات الباكستانية مغادرتهم البلاد.

تأتي هذه الإجراءات وسط تصعيد متبادل أعقب هجوماً دامياً استهدف مدنيين في كشمير، وألقت الهند باللوم فيه على جماعات مسلحة تنشط انطلاقا من الأراضي الباكستانية. وقد ردت نيودلهي بتقليص عدد الدبلوماسيين الباكستانيين، ودعت المواطنين الهنود إلى مغادرة باكستان، وطلبت من الباكستانيين مغادرة الهند قبل نهاية الشهر.