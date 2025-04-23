السفارة الإيطالية بالقاهرة تعلن تأجيل مؤتمر "كنوز الفراعنة" حدادًا على وفاة بابا الفاتيكان

(وكالات)

أعلنت السفارة الإيطالية بالقاهرة، رسميًا، اليوم الأربعاء، تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق معرض "الكنوز المخفية للفراعنة"، الذي كان من المقرر عقده الموافق في المقر التاريخي للمتحف المصري بميدان التحرير، وذلك حدادًا على وفاة بابا الفاتيكان فرنسيس.

وكان من المقرر أن يشهد المؤتمر حضور كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، السيد أنطونيو تاياني، ووزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، للإعلان عن تفاصيل المعرض الذي يُعد من أبرز الفعاليات الثقافية المرتقبة بين البلدين.

ويُقام المعرض رسميًا في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من أكتوبر 2025 حتى مايو 2026، بتنظيم مشترك بين سفارة إيطاليا بالقاهرة، ووزارة السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية، والمتحف الإيطالي لإسطبلات قصر رئاسة الجمهورية الإيطالية.

ويكتسب المعرض أهمية استثنائية من حيث القيمة الجمالية والتاريخية والوثائقية، إذ يضم مجموعة نادرة من القطع الأثرية الفريدة من المتحف المصري، والتي تغادر الأراضي المصرية لأول مرة، لتُعرض داخل واحدة من أهم قاعات العرض في إيطاليا.

وتُعد هذه المبادرة الثقافية الكبرى بمثابة محطة فارقة في مسار العلاقات المصرية – الإيطالية، حيث تمثل إعادة إحياء للتعاون الثنائي في المجال الثقافي بعد نحو ربع قرن من تنظيم آخر معرض كبير للآثار المصرية في إيطاليا، وهو معرض قصر "جراسي" في مدينة البندقية خلال الفترة (2002 – 2003).