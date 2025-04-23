صحة غزة: نستنكر استهداف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الدرة

وكالات

استنكرت وزارة الصحة بقطاع غزة استهداف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الدرة للأطفال شرق مدينة غزة، مشيرة إلى أن قصف الاحتلال ألحق أضرارًا كبيرة بقسم العناية المركزة ومنظومة الطاقة البديلة داخل المستشفى.

وقالت الوزارة، إن الاحتلال لم يكتف بمنع الدواء والغذاء عن أطفال غزة بل يمعن في حرمانهم من الحياة، مجددة مطالبتها للجهات المعنية بتوفير الحماية للمؤسسات الطبية وتجريم ممارسات الاحتلال.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ألواح الطاقة الشمسية على سطح مستشفى الدرة للأطفال شرقي مدينة غزة، وفق المركز الفلسطيني للإعلام.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا ممنهجة على المنظومة الصحية في القطاع منذ بدء الإبادة الجماعية في أكتوبر 2023، مستهدفًا المستشفيات التي لا تعالج المرضى فقط بل تؤوي آلاف النازحين الفارين إليها باعتبارها "ملاذ آمن".