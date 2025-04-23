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الجيش الروسي يُعلن إسقاط 11 طائرة مسيرة أوكرانية

10:42 ص الأربعاء 23 أبريل 2025

إسقاط طائرة مسيرة

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 11 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 11 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة تولا، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة كورسك"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار البيان إلى أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت "طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كالوجا، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي جمهورية القرم".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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