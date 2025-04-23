الرئيس الأمريكي: تقدم كبير في ملف غزة ولن نسمح لحماس بالحكم



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تم إحراز تقدم كبير في ملف غزة.

وأضاف ترامب: "أحرزنا تقدما كبيرا في ملف غزة، وهجوم 7 أكتوبر لم يكن ليحدث لو كنت رئيسا".

وعندما سأله الصحفيون عما إذا كان سيمنع حماس من الاضطلاع بأي دور في إدارة قطاع غزة بعد نهاية الحرب، أجاب ترامب: "لن نسمح لحماس بفعل ذلك، وسنرى ما سيحدث في غزة"، وفقا لسكاي نيوز.

كانت حركة حماس قدمت مقترحا جديدا ضمن جهود التهدئة في غزة، يقضي بتخليها عن حكم القطاع مقابل الاحتفاظ بسلاحها.

وأكد الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقوفه إلى جانبه على جميع الأصعدة.

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، في أعقاب الهجوم الذي نفذته حماس في والذي أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، وفق بيانات إسرائيلية.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 51 ألف فلسطيني استشهدوا منذ بدء الحرب، بينهم آلاف النساء والأطفال.