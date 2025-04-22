تعليق الحملات الانتخابية في أستراليا بعد وفاة البابا فرنسيس

سيدني- (د ب أ)

علقت الأحزاب السياسية الكبرى في أستراليا حملاتها الانتخابية اليوم الثلاثاء عقب وفاة البابا فرنسيس، حيث أشاد القادة السياسيون بالبابا الراحل تزامنا مع بدء التصويت المبكر في الانتخابات الاتحادية المقررة في 3 مايو.

وحضر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز قداسا صباحيا في كاتدرائية سانت باتريك في ملبورن، بينما قال زعيم المعارضة بيتر داتون إنه سيقضي اليوم في "التأمل"، مضيفا أن اليوم "ليس وقت السياسة الكبرى"، بحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي).

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأسترالية، ألغى الزعيمان جميع الفعاليات الانتخابية المجدولة، لكن من المقرر أن يستمرا في المناظرة الثالثة مساء الثلاثاء.

ووصف ألبانيز، وهو كاثوليكي، البابا فرنسيس بأنه "واحد من أبرز الباباوات في التاريخ"، مشيدا بتواضعه وتركيزه على العدالة الاجتماعية. وقالت الحكومة إن الأعلام على المباني التابعة للكومنولث ستُنكس اليوم الثلاثاء تكريما له.