أمريكا.. إخلاء طائرة ركّاب بعد اشتعال النيران في محركها دون إصابات

أورلاندو (فلوريدا) - (أ ب)

قال مسؤولون في مطار أورلاندو الدولي بوسط ولاية فلوريدا الأمريكية، إن طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز للطيران اشتعلت فيها النيران اليوم الاثنين قبل أن تقلع من المطار، مما أجبر السلطات على إجلاء الركاب منها.

وقالت شركة دلتا إيرلاينز في بيان لها إنه لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أثناء الحريق الذي شب في الطائرة في مطار أورلاندو الدولي.

وأثارت سلسلة من كوارث الطيران الأخيرة وحوادث الطيران التي كادت تقع في الولايات المتحدة، المخاوف بشأن السفر الجوي، على الرغم من أن الطيران لا يزال وسيلة آمنة للسفر.

وشملت الحوادث على الأرض، تحطم طائرة وانقلابها خلال هبوطها في مطار تورنتو، واصطدام طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية بطائرة متوقفة تابعة لشركة دلتا أثناء قيامها بالهبوط في مطار سياتل، كما اشتعلت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية في مطار دنفر الدولي الشهر الماضي.

وقال مسؤولون في المطار في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحريق شب في محرك طائرة دلتا إيرلاينز التي كانت تقوم بالرحلة 1213 في صباح اليوم الاثنين بينما كانت الطائرة على المدرج قبل موعد إقلاعها المقرر من مطار أورلاندو متوجهة إلى أتلانتا.