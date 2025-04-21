إعلام عبري: الجيش يشتكي من الإرهاق وبعض الجنود تجاوزوا 300 يوم خدمة

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته ببطء في 3 أحياء برفح جنوبي قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 9 أنفاق في رفح ويقول إن الحدود مع مصر مقطوعة بالكامل.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشتكي من الإرهاق بعد تجاوز بعض الجنود 300 يوم من الخدمة الاحتياطية، كما يلمح إلى إمكانية أن يتولى بنفسه توزيع المساعدات الغذائية والإنسانية على سكان غزة.