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ألمانيا.. تنكيس الأعلام على مباني الوزارات وديوان المستشارية حدادًا على البابا

06:45 م الإثنين 21 أبريل 2025

البابا فرنسيس

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برلين - (د ب أ)

من المقرر تنكيس الأعلام على مباني الوزارات الاتحادية وديوان المستشارية الألمانية في برلين إلى نصف السارية غدا الثلاثاء، حدادا على وفاة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس.

وأمرت نانسي فيزر وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال الألمانية بتنكيس الأعلام على مباني أعلى السلطات الاتحادية في البلاد، وذلك حسبما أفادت به متحدثة باسم الوزارة اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يتم بالتنسيق مع مكتب الرئاسة الاتحادية والبرلمان الاتحادي.

ومن المقرر أن يصدر أمر بتنكيس الأعلام على مستوى ألمانيا أيضا في يوم الجنازة الرسمية للحبر الأعظم.

وكان الفاتيكان أعلن في وقت سابق من اليوم عن وفاة رأس الكنيسة الكاثوليكية عن عمر ناهز 88 عامًا.

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