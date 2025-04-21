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رئيسة المفوضية الأوروبية: البابا فرنسيس ناضل من أجل عالم أكثر عدلا وسلاما ورحمة

01:31 م الإثنين 21 أبريل 2025

البابا فرانسيس

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بروكسل- (د ب أ)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن جهود البابا فرنسيس في بناء "عالم أكثر عدلا وسلاما ورحمة" ستظل عالقة في الأذهان.

وكتبت فون دير لاين تدوينة على منصة إكس، بعد وقت قصير من إعلان الفاتيكان عن وفاة البابا عن عمر ناهز 88 عاما تقول: "اليوم، ينعى العالم رحيل البابا فرنسيس".

وتابعت: "لقد ألهم الملايين، متجاوزا حدود الكنيسة الكاثوليكية، بتواضعه ومحبته بالغة النقاء لمن هم أقل حظا في الحياة."

وأضافت "أشاطر كل من يشعرون بهذه الخسارة الكبيرة حزنهم، ولعلهم يجدون العزاء في فكرة أن إرث البابا فرنسيس سيواصل إلهامنا جميعا نحو عالم أكثر عدلا وسلاما ورحمة."

وقالت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، إن "ابتسامة البابا فرنسيس الساحرة أسرت قلوب الملايين حول العالم."

وكتبت ميتسولا على منصة إكس تقول: "سيظل بابا الشعب عالقا في الأذهان بحبه للحياة، وأمله في السلام، وإحساسه بالمساواة والعدالة الاجتماعية. فليرحمه الله."

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