شولتس وشتاينماير ينعيان وفاة بابا الفاتيكان

برلين- (د ب أ)

أشاد المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس بعمل البابا الراحل فرنسيس، معربا عن تعازيه لجميع المؤمنين.

وكتب شولتس على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "بوفاة البابا فرنسيس تفقد الكنيسة الكاثوليكية والعالم مدافعا عن الضعفاء، ومُصالِحا، وإنسانا طيب القلب... كنت أقدر بشدة رؤيته الواضحة للتحديات التي تهمنا".

وبحسب الفاتيكان، توفي الحبر الأعظم للكنيسة الكاثوليكية-الرومانية، اليوم الاثنين في عيد الفصح عن عمر ناهز 88 عاما.

https://x.com/Bundeskanzler/status/1914243610846888044

ومن جانبه، أشاد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بالبابا الراحل ووصفه بأنه بابا مهم و"رجل سلام".

وقال شتاينماير في رسالة تعزية نُشرت في برلين: "برحيل فرنسيس يفقد العالم منارة أمل مشرقة، ومدافعا صادقا عن الإنسانية، ومسيحيا مقنعا... تواضعه، وعفويته، وروح الدعابة لديه، ولكن قبل كل شيء إيمانه العميق المحسوس، لامس الناس في جميع أنحاء العالم - ومنحهم الدعم والقوة والتوجيه".

وأكد الرئيس الألماني على اهتمام فرنسيس البالغ وحبه للفقراء والمهمشين والنازحين واللاجئين، وكتب: "لقد شعر العديد من الأشخاص الذين شعروا بالنسيان أن البابا قد سمعهم ورآهم وفهمهم".

وذكر شتاينماير أن الكاثوليك في ألمانيا، وكذلك أيضا العديد من المسيحيين البروتستانت، يحزنون في تضامن مسكوني على وفاة الخليفة المباشر للبابا بنديكت السادس عشر المولود في ألمانيا.