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الخارجية القطرية: الانتقادات التي نسمعها من نتنياهو تكون غالبًا مجرد ضجيج

12:07 م الأحد 20 أبريل 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، إن بلاده تبذل جهودًا لإعادة إحياء الاتفاق المتعلق بقطاع غزة، مؤكداً التزام الدوحة بذلك رغم الصعوبات القائمة.

وأضاف "الخليفي"، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد: "نشعر بالإحباط بسبب بطء مسار التفاوض، خاصة في ظل تعرّض الأرواح للخطر.

وعلّق الخليفي على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق بلاده، واصفًا إياها بأنها "مجرد ضجيج في معظم الأحيان".

كما نفى اتهامات نتنياهو حول دور قطر في "التحريض داخل الجامعات الأمريكية"، مشددًا على رفض بلاده لتلك المزاعم.

وكان نتنياهو قد وجّه، الخميس الماضي، انتقادات علنية لقطر، متهمًا إياها لأول مرة بأنها طرف فاعل في الحراك المناهض لإسرائيل داخل الجامعات الأمريكية، رغم مساهمتها في التوسط لوقف إطلاق النار، بينما كانت تستضيف قيادات من حركة حماس.

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