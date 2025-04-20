إقالة 3 من كبار المسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية.. ما السبب؟



وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن 3 من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية تمت إقالتهم مؤخرا بسبب اتهامات بتسريب معلومات سرية، وصفوا هذه الاتهامات بأنها غير صحيحة.

وأكد المسؤولون الثلاثة الذين كانوا جزءا من إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن الاتهامات الموجهة إليهم لا أساس لها من الصحة وأنهم لا يعرفون السبب الحقيقي الذي أدى إلى فتح تحقيق ضدهم، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافوا أن مسؤولين في البنتاجون قاموا بتشويه سمعتهم عبر مهاجمتهم باتهامات غير مبررة ولا تستند إلى أية حقائق، معربين عن خيبة أمل كبيرة من الطريقة التي أنهت بها وزارة الدفاع خدمتهم.

وأشاروا في بيان مشترك إلى أنهم محبطون للغاية بسبب عدم تقديم أي توضيح رسمي بشأن طبيعة التحقيق أو ما إذا كان لا يزال جاريا حتى الآن.

تأتي هذه التطورات في ظل فضيحة تسريب بيانات حساسة داخل البنتاجون، والتي تسببت في زعزعة الاستقرار داخل الوزارة.

كانت صحيفة "بوليتيكو" قد ذكرت، أن رئيس أركان وزارة الدفاع الأمريكية جو كاسبر، سيغادر منصبه في الأيام القليلة المقبلة على خلفية فضيحة تسريب بيانات، وسيتولى منصبا جديدا داخل الوزارة.

وتم إرسال عدد من كبار المسؤولين في إجازة خلال الأيام الأخيرة، منهم المستشار الأول دان كالدويل، ونائب رئيس الأركان دارين سيلنيك، ورئيس أركان نائب وزير الدفاع ستيفن فاينبرج، كولين كارول، بسبب التحقيق المستمر حول تسريب المعلومات.

وأوضحت "بوليتيكو"، أن التحقيق الجاري يركز على تسريبات حساسة تتعلق بخطط عسكرية أمريكية حول قناة بنما، ونشر حاملة طائرات إضافية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى زيارة رجل الأعمال إيلون ماسك إلى البنتاغون، وأنشطة جمع استخباراتية لدعم أوكرانيا.

ولم تحدد الوزارة بعد مدى ضلوع المسؤولين المفصولين في هذه التسريبات أو صلتها بالتحقيق.