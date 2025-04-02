فاينانشيال تايمز: رسوم ترامب تهدد بإشعال حرب تجارية عالمية

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حذرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، مساء اليوم الأربعاء، من الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، مؤكدة أن تلك الرسوم المتبادلة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تهدد "بإثارة حرب تجارية عالمية مترامية الأبعاد".

وأعلن الرئيس الأمريكي التوقيع على أمر تنفيذي تاريخي لفرض تعريفات جمركية متبادلة على الدول الأجنبية، مؤكدا أن السياسة الجديدة ستعتمد على مبدأ "المعاملة بالمثل" في الضرائب التجارية.

وفي يوم تنصيبه للرئاسة ودخوله المكتب البيضاوي، في 20 يناير، أمر ترامب بإجراء سلسلة من التحقيقات بشأن العلاقات التجارية لبلاده، والتي تقرر أن يحصل على نتائجها في الأول من أبريل الجاري.

وعند استهدافه لقطاعات محددة، فرض ترامب رسوماً نسبتها 25 في المائة على السيارات في الأسبوع الماضي، وقال إن رسوماً أخرى ستأتي في الطريق على الرقائق والأدوية.

ويحل اليوم 2 أبريل، الذي قال ترامب إنه سيعيد فرض رسوم نسبتها 25 في المائة على الواردات القادمة من كندا والمكسيك.

وكان في مارس قد قدم إعفاءً مؤقتاً من تلك الرسوم حتى تتمكن الدولتان من الانصياع لاشتراطات مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب عقار الألفينترن داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد حذر خبراء اقتصاديون في أرجاء العالم من أن أجواء الحرب التجارية العالمية التي تلوح في الأفق تهدد نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات التضخم واتساع البطالة، وربما تزج بالاقتصاد العالمي إلى حالة ركود يصعب التعافي منها.