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سقوط حطام مسيرة على مبنى سكني في كورسك

03:10 ص الأربعاء 02 أبريل 2025

أرشيفية

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وكالات

سقط حطام مسيرة أوكرانية، على مبنى سكني وسط مدينة كورسك ما تسبب في أضرار للمبنى.

وأكد حاكم مقاطعة كورسك ألكسندر خينشتاين، عدم وقوع أي إصابات جراء الحادث، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "نتيجة لهجوم مسيرة معادية على كورسك، لحقت أضرار بمبنى سكني في وسط المدينة، ولحسن الحظ، لم تقع إصابات".

وأوضح أن حطام المسيرة ومحركها سقطا على سطح المنزل.

كما يعمل موظفو وزارة حالات الطوارئ على توفير المساعدة اللازمة للمقيمين في المبنى.

وقال: "نظام الدفاع الجوي يواصل عمله في المقاطعة، أطلب من جميع سكان كورسك التزام الهدوء دون إهمال إجراءات السلامة والأمن".

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