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حماس: أكذوبة الدولة اليهودية التي نشأت لتحمي مواطنيها سقطت على يد نتنياهو

12:40 م الخميس 17 أبريل 2025

حركة حماس

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وكالات

قال رئيس حركة حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين، الخميس، إن الإبادة الجماعية التي ارتكبها "العدو الصهيوني" سيدفع ثمنها عاجلا أو آجلا، كما يدفع ثمنها اليوم من رصيده السياسي والأخلاقي في العالم.

وأكد جبارين، حرص المقاومة على وقف العدوان وإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة، مشيرا إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من يرفض الإفراج عن الأسرى.

وشدد جبارين، على أن أكذوبة الدولة اليهودية التي نشأت لتحمي مواطنيها سقطت على يد نتنياهو حيث يترك أسراه في غزة للقتل والجوع، مؤكدا أن الضغط العسكري أدى إلى قتل المزيد من الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

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