آيزنكوت: حرب غزة تسير في اتجاهات سيئة ويجب إنهاؤها من موقع القوة

وكالات

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، الخميس، إن الحرب بغزة تسير في اتجاهات سيئة ويجب إنهاؤها من موقع القوة.

ونقلت هيئة البث العبرية عن آيزنكوت، قوله إن المجلس الوزاري المصغر بزعامة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرتبك وهو غير كفء ويجب تغييره.

وأكد آيزنكوت، أن رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر غير مناسب لهذه المهمة وهذا بات واضحا.

وفي الآونة الأخيرة تعالت الأصوات في الداخل الإسرائيلي المطالبة بإنهاء الحرب في غزة، إذ وقع مئات العسكريين في جيش الاحتلال عرائض تطالب بوقف القتال وإعادة الأسرى بشكل فوري، مؤكدين أن الحرب باتت تخدم مصالح شخصية.