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في زيارة رسمية.. أمير قطر يصل إلى موسكو اليوم

07:46 ص الخميس 17 أبريل 2025

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

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وكالات

غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بلاده اليوم الخميس، متوجها إلى موسكو في زيارة رسمية، حسبما أعلن الديوان الأميري القطري.

وحسب بيان للديوان الأميري، فإن الشيخ تميم سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون الثنائي، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك في المنطقة، وفقا لروسيا اليوم.

ويصل أمير قطر إلى موسكو يرافقه وفد رسمي يضم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن زيارة الشيخ تميم إلى روسيا ستشهد مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية الملحة، وستركز على أهمية تعزيز التنسيق السياسي المشترك لإيجاد حلول متكاملة لتسوية هذه القضايا.

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