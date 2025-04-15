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إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يخشى اتساع رقعة الاحتجاجات

10:15 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الجيش الإسرائيلي أعرب عن قلقه من تصاعد حدة الاحتجاجات في صفوف جنوده، في ظل اتساع نطاق العرائض المطالبة بوقف الحرب الجارية في قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة، قرر الجيش تخصيص الأيام المقبلة لعقد محادثات مباشرة مع الجنود الموقعين على العرائض الاحتجاجية، بهدف تهدئة الأوضاع واحتواء التوتر المتزايد داخل الوحدات العسكرية.

وأشارت تقديرات داخل المؤسسة العسكرية إلى أن حالة الخلاف والانقسام باتت واضحة بين الجنود، وسط مخاوف من أن تتسع رقعة الاحتجاج لتشمل وحدات إضافية، مما قد يؤثر على أداء الجيش في ظل استمرار العمليات العسكرية.

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