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منظمة أمريكية تطالب بوقف تسليح إسرائيل

05:15 م الإثنين 14 أبريل 2025

منظمة أمريكية تطالب بوقف تسليح إسرائيل

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وكالات

طالبت منظمة الصوت اليهودي للسلام الأمريكية بإنهاء تواطؤ الحكومة الأمريكية في ما وصفته بـ "التطهير العرقي" للفلسطينيين من أرضهم، داعية إلى وقف التدفق المستمر للأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.

وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يعانون من حصار مستمر، مما يفاقم معاناتهم الإنسانية بشكل كبير.

في ذات السياق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن محكمة كوبنهاغن في الدنمارك أنها رفضت التماسًا تقدمت به منظمات حقوق الإنسان ومنظمات فلسطينية تطالب بوقف توريد قطع غيار طائرات إف-35 لإسرائيل، وذلك على أساس أنها تنتهك القانون الدولي.

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منظمة أمريكية إسرائيل التطهير العرقي تسليح إسرائيل
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