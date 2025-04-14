افتتاح جامعة ساكسوني مصر.. وهذه أبرز كلياتها

كتب- عمر صبري:

جرى صباح اليوم الاثنين، افتتاح الجامعة الألمانية ساسكوني مصر بحضور ميشائيل كريتشمر، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألماني، وعدد من المسئولين الألمان إلى جانب قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور محمد عبدالرحمن رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس.

وتضم الجامعة الألمانية ساسكوني مصر مجموعة من الكليات هي، كلية تكنولوجيا الرعاية الصحية التي تضم برنامجين وهما برنامج تكنولوجيا التمريض، تكنولوجيا الصحة العامة، وكلية تكنولوجيا الادارة، التي تضم برنامج تكنولوجيا اللوجيستيات، وبرنامج تكنولوجيا إدارة الرياضة، وكلية تكنولوجيا الكهرباء الإلكترونية والحاسبات والتي تضم تكنولوجيا أمن الحاسبات، وكلية تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية التي تضم تكنولوجيا ميكاترونيكس السيارات.

وأكد ميشائيل كريتشمر، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية، أهمية التعاون الدولي في مجالي التعليم وتنمية القوى العاملة بين مصر وألمانيا، مشيدا برؤية جامعة ساكسوني مصر في إعداد الطلاب المصريين ليس فقط لسوق العمل المحلي، بل أيضًا للاندماج في سوق العمل الألماني والعالمي، من خلال نظام تعليمي مستمد من النموذج الألماني، ونهج تعليمي تطبيقي، ودمج قوي للغة الألمانية.

وأشاد رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية - خلال مشاركته في احتقالية افتتاح الجامعة الألمانية الدولية ساكسوني مصر للعلوم والتكنولوجيا بتبني الجامعة جسرًا حقيقيًا بين مصر وألمانيا، حيث تمنح الطلاب المهارات والشهادات والثقة اللازمة للنجاح على المستوى العالمي.

ونوه كريتشمر إلى أن هذه الزيارة تؤكد الالتزام المشترك بين مصر وولاية ساكسونيا لتمكين الشباب من خلال تعليم تطبيقي قائم على احتياجات سوق العمل، ويحظى باعتراف عالمي.

من جانبه، أعرب الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة ساسكوني مصر عن سعادته بما تقدمه جامعة ساسكوني مصر، ودورها في فتح آفاق جديدة أمام الشباب المصري لأسواق العمل الجديدة في الداخل والخارج، لافتا إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة المصرية لدعم الجامعة على كافة المستويات.

وأكد القلا تقديره للمساهمات القيّمة من جانب الشركاء في ولاية ساكسونيا، والتي كان لها تأثير ملموس في الإطلاق الناجح لجامعة ساكسوني مصر.

بدوره، قال الدكتور محمد عبدالرحمن رئيس جامعة ساسكوني مصر، إن الجامعة تتميز بتقديم نظام تعليمي مزدوج يعتمد على الخبرات الألمانية، وتشكل الدراسات العملية 60% من المناهج الدراسية، مما يساهم في اعداد الطلاب لسوق العمل المحلي والدولي، وهى تهدف لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وآداء الخدمات البحثية للغير، إلى جانب عملها على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

ووقعت جامعة ساكسوني مصر 3 مذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات التعليمية العالمية في ولاية ساكسونيا – ألمانيا، وهي جامعة Zittau/Görlitz للعلوم التطبيقية، وجامعة Westsächsische Hochschule Zwickau للعلوم التطبيقية، وجامعة Technische Universität Bergakademie Freiberg للعلوم التطبيقية.

اقرأ أيضًا:

3000 جنيه.. صرف منحتين لهذه الفئة خلال شهر

نشاط للرياح ورمال.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الرئيس السيسي يصل مقر الديوان الأميري القطري