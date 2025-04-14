مستعمرون يؤدون طقوسا تلمودية بالمسجد الأقصى في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي

القدس- (د ب أ)

أفادت مصادر محلية فلسطينية بـ"اقتحام مستعمرين المسجد الأقصى المبارك، اليوم الإثنين، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن "عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، عبر مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، في ظل إجراءات إسرائيلية مشددة في القدس المحتلة".

ووفق المصادر، "أدى مستعمرون طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى في اليوم الثاني من عيد الفصح اليهودي".