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السعودية تدين قصف الاحتلال المستشفى المعمداني بغزة

08:44 م الأحد 13 أبريل 2025

قصف مستشفى المعمداني بغزة

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وكالات

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، مجددةً رفضها القاطع لهذا الاعتداء الذي يعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني.

وطالبت المملكة، وفق البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات المتكررة ضد المدنيين، محذرةً من انهيار النظام الصحي في غزة جراء استمرار الاحتلال انتهاكاته المستمرة للقوانين والأعراف الدولية كافة.

وتوقف المستشفى المعمداني بغزة عن العمل، بعدما استهدفت غارة جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد، قسم العمليات الجراحية ومحطة توليد الأكسجين الطبي في المستشفى.

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مستشفى المعمداني قصف المستشفيات غزة السعودية
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