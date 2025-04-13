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كاتس: غزة ستصبح أصغر حجمًا وأكثر عزلة وسيضطر سكانها للنزوح

08:04 م الأحد 13 أبريل 2025

نزوح السكان في غزة

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وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "غزة ستصبح أصغر حجمًا وأكثر عزلة وسيضطر المزيد والمزيد من سكانها للنزوح من مناطق القتال".

وتوعد كاتس، اليوم الأحد، حركة حماس بمزيد من التصعيد إذا رفضت الموافقة على صفقة إطلاق سراح الأسرى، قائلًا: "إذا رفضت؛ فإن هجومنا على غزة سيشتد".

وذكر أن الهدف الرئيسي للعمليات التي يقوم بها جيش الاحتلال هو ممارسة ضغط على حماس للعودة إلى اتفاق إطلاق سراح الأسرى.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ فجر 18 مارس الماضي، ما أسفر عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 50,944 شهيدًا و116,156 مصابًا منذ أكتوبر 2023.

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غزة النزوح يسرائيل كاتس
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