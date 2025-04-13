جريمة حرب.. ماذا قالت حماس عن استهداف مستشفى المعمداني؟



وكالات

أدانت حركة حماس العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى المعمداني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بمدينة غزة.

وقالت حماس، في بيان، إن قصف مستشفى المعمداني وتدمير طائرات الاحتلال مبنى الاستقبال والطوارئ، وتشريد المرضى والجرحى فيه؛ جريمة حرب جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الفاشي، ضمن مسلسل جرائمه الوحشية التي يرتكبها في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته الغد.

وأضاف البيان: "أن هذه الجريمة الوحشية تؤكِّد من جديد أننا أمام كيان إجرامي مارق على كل القوانين والأنظمة والأعراف الإنسانية، ويعمل بغطاء وتواطؤ أمريكي في ظل تعطيلٍ كامل لكل أدوات المحاسبة الدولية".

وتساءلت حماس: "كيف يصمت العالم، ومنظومة مؤسساته السياسية والقانونية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، عن هذه الجرائم غير المسبوقة في العصر الحديث، والتي تشمل استهداف وقصف المستشفيات، وارتكاب المجازر فيها، والتنكيل بالمرضى والجرحى وتشريدهم في الشوارع".

وحملت حركة حماس الإدارة الأمريكية، المسؤولية كاملة عن جريمة الاحتلال الوحشية في مستشفى المعمداني، مؤكدة أنها لم تكن لتقع لولا الضوء الأخضر الممنوح لها من واشنطن.

وتابعت حماس: "أن على المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، ودولنا العربية والإسلامية؛ التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الفاضحة للقوانين الدولية، وتحمُّل مسؤوليتهم السياسية والأخلاقية لإنهاء هذه الإبادة الوحشية المستمرة في القطاع".

واختتمت حماس بيانها بالقول: "إن شعوب الأمتين العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم، أمام مسؤولية تاريخية اليوم، لمنع هذا الاستفراد الإجرامي بشعبنا الفلسطيني في غزة والإمعان في إبادته والتنكيل به، عبر تصعيد الحراك الجماهيري في جميع الساحات والميادين، والضغط بكل الوسائل لوقف المجزرة الوحشية في قطاع غزة".

واستهدف جيش الاحتلال، خلال الساعات الأولى، اليوم الأحد، مستشفى المعمداني بمدينة غزة.

جاء هذا الاستهداف الإسرائيلي فيما كان جيش الاحتلال قد طلب إخلاء المستشفى تمهيدا لقصف أحد المباني فيها.