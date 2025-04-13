المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: قصف مستشفى المعمداني جريمة مروعة



وكالات

وصف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى المعمداني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أنه جريمة مروعة.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف جرائم الاحتلال، وفقا لما ذكرته الغد.

وقال في بيان، اليوم الأحد: "في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم المروعة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، أقدمت طائراته الحربية المقاتلة على قصف المستشفى المعمداني بمدينة غزة بالصواريخ وبشكل مباشر، مستهدفة صرحًا طبيًّا يُعد من أقدم وأهم المؤسسات الصحية العاملة في قطاع غزة".

وأضاف أن المستشفى المعمداني، الذي يضم العديد من الأقسام المتخصصة، كان في خدمة مئات المرضى والجرحى والطواقم الطبية والمرافقين لحظة الاستهداف، ويُقدِّم خدماته الصحية لأكثر من مليون فلسطيني في محافظتي غزة وشمال غزة، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية بفعل الإبادة الجماعية والحصار والقصف المتواصل.

وأشار إلى أن هذا العدوان الغادر لا يُعد الأول من نوعه، إذ سبق للاحتلال أن ارتكب مجزرة مروعة داخل المستشفى ذاته خلال حرب الإبادة الجماعية الجارية، والتي راح ضحيتها مئات المدنيين الآمنين، واليوم، يعيد الاحتلال المجرم ذات المشهد الدموي في تحدٍّ صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية التي تُجرّم استهداف المرافق الصحية والطواقم الطبية.

وواصل مكتب الإعلام الحكومي: "لقد سبق أن دمّر الاحتلال عمدًا 34 مستشفى وأخرجها عن الخدمة في إطار خطة ممنهجة للقضاء على ما تبقى من القطاع الصحي في قطاع غزة، وكذلك استهدف العشرات من المراكز الطبية والمؤسسات الصحية في انتهاك فاضح لكل المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المنشآت الطبية".

وتابع: "إننا ندين هذه الجريمة النكراء القذرة، ونحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا؛ كامل المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء، ونطالب المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الجريمة، كما ونطالبهم بالتحرك السريع والعاجل لوضع حد لهذا الإرهاب المنظّم، والعمل الفوري على حماية ما تبقى من المرافق الصحية في قطاع غزة".

واستهدف جيش الاحتلال، خلال الساعات الأولى، اليوم الأحد، مستشفى المعمداني بمدينة غزة.

جاء هذا الاستهداف الإسرائيلي فيما كان جيش الاحتلال قد طلب إخلاء المستشفى تمهيدا لقصف أحد المباني فيها.

واستهدف جيش الاحتلال مستشفى المعمداني بصاروخين، إذ أن القصف استهدف مبنى العمليات بالمستشفى، وهو مبنى من طابقين يضم قسم الجراحة ومحطة الأكسجين بالإضافة إلى قسم الرعاية المركزة.

وقال شهود عيان، إن النازحين والمرضى يفترشون الشوارع القريبة من المستشفى بعد أن قصفه الاحتلال.

وأطلق الاحتلال مادة دخانية خانقة في محيط المستشفى، إذ أن هذه المادة تجحب الرؤية بين المواطنين.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن انقطاع الكهرباء عن المستشفى بالكامل، إذ أن النيران اشتعلت في أجزاء واسعة من المستشفى.

وطال الضرر في المستشفى أماكن الاستقبال والطوارئ ومحطة الأكسجين ومولدات الكهرباء وسيارات البث الفضائية، كما أن المستشفى خرج من الخدمة نتيجة القصف الإسرائيلي.

من جهته، أعلن الدفاع المدني أن الاحتلال قصف أحد مباني مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، مؤكدا أن طواقمه بعد أن تفقدت مكان القصف أكدت عدم وجود شهداء أو مصابين نتيجة القصف.