جيش الاحتلال يستهدف مبنى العمليات في مستشفى المعمداني بقطاع غزة



وكالات

استهدف الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وسط حالة من الهلع والذعر لدى المرضى بعد قصفه، وفقا لروسيا اليوم.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، تحذيرا إلى أهالي منطقة النصيرات في وسط قطاع غزة، مطالبا سكان 5 مناطق بإخلائها فوراً قبيل مهاجمة المكان.

وقال الجيش في بيان: "إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة النصيرات وفي الأحياء: الايمان، التقوى، البساتين، الزهراء، البوادي، النزهة، هذا انذار مسبق وأخير قبيل الهجوم!"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف البيان الذي نشره المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي: "سنهاجم بقوة شديدة كل منطقة يتم إطلاق قذائف صاروخية منها"، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع: "تتحمل المنظمات الفلسطينية وفي مقدمتها حماس المسؤولية الكاملة عن نزوح ومعاناة المدنيين، من أجل سلامتكم، عليكم الانتقال بشكل فوري جنوبا إلى مراكز الإيواء المعروفة في المواصي".

وفي شمال القطاع، أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية وتوغل قواته في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة، كما أعلن السيطرة على استكمال إقامة "محور موراج" وإحكام السيطرة عليه وحصار رفح.

وبحسب آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في غزة، فإن "حصيلة استئناف حرب الإبادة منذ 18 مارس الماضي ارتفعت إلى 1563 شهيدا و4004 إصابات، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 50933 شهيدا و116045 إصابة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023".