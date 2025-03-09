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ابن خال بشار الأسد يهاجمه بسبب أحداث الساحل: تاجرتم بدم أهلنا

01:57 م الأحد 09 مارس 2025

ابن خال بشار الأسد

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(وكالات)

علق رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري السابق بشار الأسد، عبر منشور على "فيسبوك" على الأحداث الدامية التي يشهدها الساحل السوري، موجهًا انتقادات حادة إلى ضباط الفرقة الرابعة، وعلى رأسهم العميد غياث دلا.

ووصف مخلوف المشاهد في الساحل السوري بأنها "مرعبة ومجازر مروعة وذل ممنهج"، مشيرًا إلى إبادة عائلات بأكملها وترك الجثث في الشوارع دون السماح بدفنها. واتهم مخلوف ضباط الفرقة الرابعة بالتورط في استغلال المدنيين المحتاجين وتحويلهم إلى أدوات صراع، مقابل مكاسب مالية، قائلًا: "هل تاجرتم بدم أهلنا؟! ألم تتوقعوا أن تكون ردة الفعل عنيفة بعد ما فعلتموه بعناصر الأمن؟!".

ووجه مخلوف انتقادًا مباشرًا لبشار الأسد، واصفًا إياه بـ "الرئيس الهارب"، واتهمه بتدمير البلاد وتقسيمها وتجويع شعبها، مضيفًا أن "الأموال التي هرب بها الأسد كانت كافية لإنهاء الفقر في سوريا". كما حمل مخلوف نظام الأسد مسؤولية الدماء التي سالت في الساحل السوري قائلًا: "فكل دماء هؤلاء الشباب الأبرياء الذين سقطوا دماؤهم في رقبتكم جميعًا".

وأكد مخلوف أنه يعمل على إيجاد حلول جذرية لمنع تكرار هذه الأحداث، ووعد بإعادة جميع الموظفين المدنيين والعسكريين المفصولين إلى وظائفهم، مشددًا على أنه "عاد ليكون خادمًا للشعب بكل ما يملك من قوة ومال وعلم".

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