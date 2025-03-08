حماس: هناك مؤشرات إيجابية بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن هناك "مؤشرات إيجابية" بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وأكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، أن جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والمؤشرات إيجابية بشأن بدء مفاوضات المرحلة الثانية.

وأشار القانوع، إلى أن وفد من الحركة يبحث في القاهرة سبل بدء مفاوضات المرحلة الثانية وإلزام الاحتلال بها وآليات تطبيق مخرجات القمة العربية.

وأضاف أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات المرحلة الثانية.

وتابع المتحدث باسم حماس: "نؤكد جاهزيتنا لخوض مفاوضات المرحلة الثانية بما يحقق مطالب شعبنا"، داعيًا لتكثيف الجهود لإغاثة قطاع غزة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.