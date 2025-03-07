مقتل أفغاني في عملية للشرطة في شرق ألمانيا

شونبيك- (د ب أ)

قُتل رجل أفغاني /26 عاما/ برصاص الشرطة خلال عملية للسلطات في بلدة شونبيك شرقي ألمانيا.

وأعلنت الشرطة في ماجدبورج اليوم الجمعة أنه تم استدعاء الشرطة إلى مبنى سكني في شونبيك بعدما هدد الأفغاني رجلا ألمانيا هناك /26 عاما/.

وبعد أن وصلت الشرطة إلى المبنى السكني هدد الأفغاني أيضا أفراد الشرطة بسكين، ما أدى إلى استدعاء قوات خاصة تابعة لمكتب الشرطة الجنائية الإقليمي لولاية سكسونيا-أنهالت.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم بعد ذلك "إطلاق رصاصة على المشتبه به"، موضحا أنه تم نقل الرجل إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة هناك. ولا تزال التحقيقات في الحادث مستمرة.