إعلان

مقتل أفغاني في عملية للشرطة في شرق ألمانيا

03:32 م الجمعة 07 مارس 2025

الشرظة الأفغانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

شونبيك- (د ب أ)

قُتل رجل أفغاني /26 عاما/ برصاص الشرطة خلال عملية للسلطات في بلدة شونبيك شرقي ألمانيا.

وأعلنت الشرطة في ماجدبورج اليوم الجمعة أنه تم استدعاء الشرطة إلى مبنى سكني في شونبيك بعدما هدد الأفغاني رجلا ألمانيا هناك /26 عاما/.

وبعد أن وصلت الشرطة إلى المبنى السكني هدد الأفغاني أيضا أفراد الشرطة بسكين، ما أدى إلى استدعاء قوات خاصة تابعة لمكتب الشرطة الجنائية الإقليمي لولاية سكسونيا-أنهالت.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم بعد ذلك "إطلاق رصاصة على المشتبه به"، موضحا أنه تم نقل الرجل إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة هناك. ولا تزال التحقيقات في الحادث مستمرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقتل أفغاني الشرطة الافغانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

ارتفاع مؤقت وتحذير.. الأرصاد تعلن طقس تاسع أيام رمضان بالقاهرة الكبرى
12 ألف صائم يفطرون معًا في أكبر إفطار رمضاني بالخصوص- صور