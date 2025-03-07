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ترامب يكشف عن زمان ومكان لقائه المنتظر مع بوتين

02:20 ص الجمعة 07 مارس 2025

خطاب ترامب أمام الكونجرس

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وكالات

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض يوم الخميس، بأنه سيزور السعودية خلال الشهر ونصف الشهر القادمين.

وسُئل ترامب عما إذا كان يخطط للسفر إلى السعودية للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومناقشة تسوية سلمية للصراع الأوكراني، فأجاب: "لا أعرف. لا أستطيع أن أخبرك. أنا ذاهب إلى السعودية".

وعندما طُلب منه توضيح ما إذا كانت الرحلة ستتم في المستقبل القريب، قال ترامب: "ربما خلال الشهر ونصف الشهر القادمين".

وفي فبراير الماضي، ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن عزمه لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية.

ولاحقا، قال ترامب ردا على سؤال حول موعد اللقاء المحتمل مع الرئيس بوتين في السعودية: "الوقت لم يُحدد بعد، ولكن قد يحدث ذلك قريبا جدا".

وذكر ترامب بأن روسيا دولة قوية، مشيرا إلى أنها "هزمت هتلر وهزمت نابليون".

وأضاف: "لقد كانوا يقاتلون منذ زمن بعيد، وفعلوا ذلك منذ فترة طويلة".

وأكد ترامب أنه لا يصدق على الإطلاق الادعاءات حول نية روسيا إثارة حرب مع حلف الناتو، ردا على سؤال حول ذلك قائلا: "لا، أنا لا أتفق مع ذلك.. لا أصدق ذلك على الإطلاق".

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