الفاتيكان يكشف مستجدات الحالة الصحية للبابا فرنسيس

روما- (أب)

أعلن الفاتيكان اليوم الخميس أن حالة البابا فرنسيس لا تزال مستقرة ولم تحدث أزمات تنفسية أو حمى جديدة، وواصل عمله من المستشفى أثناء تعافيه من التهاب رئوي مزدوج.

وفي ضوء استقرار حالته، قال الأطباء إنهم لا يتوقعون تقديم تحديث طبي جديد قبل يوم السبت. ولا تزال حالته الصحية حرجة، مما يعني أنه لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد.

وأوضح الفاتيكان أن البابا فرنسيس واصل، اليوم الخميس، العلاج التنفسي والعلاج الطبيعي، كما أدى مهام عمله وأخذ قسطا من الراحة وصلى.

وأضاف الفاتيكان أن البابا فرنسيس كان مستيقظا وأخذ قسطا من الراحة، اليوم الخميس بعد ليلة هادئة، وذلك خلال أسبوعه الثالث من العلاج في المستشفى من التهاب رئوي مزدوج.

وتابع الفاتيكان أن البابا يستخدم قناع تنفس ميكانيكي غير جراحي أثناء النوم، لضمان توسيع رئتيه بشكل صحيح أثناء الليل والمساعدة في تعافيه.

وقال مسؤولون في الفاتيكان إن البابا بدأ في التحول إلى تلقي الأكسجين عالي التدفق عبر أنبوب بالأنف خلال النهار. ويشمل برنامجه الحالي جلسات علاج طبيعي، إلى جانب علاجه من الالتهاب الرئوي المزدوج والعلاج التنفسي.