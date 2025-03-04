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اختفاء مقاتلة فلبينية خلال مهمة ضد المتمردين جنوبي البلاد

10:33 ص الثلاثاء 04 مارس 2025

الفلبين

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مانيلا - (أ ب)

أعلن مسؤولون، اليوم الثلاثاء، اختفاء طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الفلبينية، على متنها طياران، خلال هجوم قتالي ليلي لدعم القوات البرية التي كانت تقاتل المتمردين في إحدى المقاطعات بجنوب البلاد، وأنه يجري البحث عنها على نطاق واسع.

وفقدت الطائرة طراز "إف إيه-50" الاتصال بالطائرات الأخرى التابعة للقوات الجوية المشاركة في المهمة التكتيكية نحو منتصف ليل أمس الاثنين قبل الوصول إلى المنطقة المستهدفة.

وقالت القوات الجوية إن الطائرات الأخرى عادت بأمان إلى قاعدة جوية في مقاطعة سيبو بوسط الفلبين، دون تقديم تفاصيل أخرى لأسباب أمنية.

وقال مسؤول عسكري فلبيني، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن الحادث وقع في مقاطعة جنوبية، حيث كانت الطائرة في مهمة ضد المتمردين الشيوعيين.

وتحدث المسؤول شرط عدم الإفصاح عن هويته لأنه ليس مخولا له مناقشة الوضع الحساس علنا.

وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية الفلبينية، كولونيل ما كونسويلو كاستيلو: "نأمل في العثور على أفراد الطاقم والطائرة قريبا ونطلب منكم الانضمام إلينا في الدعاء خلال هذا الوقت الحرج".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيتم منع بقية الطائرات من طراز "إف إيه-50" من الطيران بعد الحادث.

وتلقت الفلبين على 12 طائرة مقاتلة متعددة الأغراض طراز "إف إيه-50" بدءا من عام 2015 من شركة "كوريا للصناعات الفضائية المحدودة"، في كوريا الجنوبية، مقابل 18.9 مليار بيزو فيما كان يعد آنذاك أكبر صفقة في إطار برنامج التحديث العسكري الذي توقف مرارا وتكرارا بسبب نقص الأموال.

وبعيدا عن مكافحة التمرد، تم استخدام الطائرات في مجموعة من الأنشطة، من بينها الاحتفالات الوطنية الكبرى والدوريات في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

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