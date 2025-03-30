ترامب يهدد إيران بعمل عسكري إذا لم توافق على اتفاق نووي

واشنطن / طهران - (د ب أ)

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بعمل عسكري إذا لم توافق على اتفاق يحد من برنامجها النووي.

وقال ترامب في تصريحاته لشبكة (إن بي سي) الأمريكية، اليوم الأحد: "إذا لم يبرموا اتفاقا، فسيكون هناك قصف، وسيكون قصفا لم يشهدوا مثله من قبل".

كما أشار الرئيس الأمريكي أيضا إلى أنه يفكر في فرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط من إيران كوسيلة لممارسة الضغط على طهران.

من جهته، رفض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، مجددا إجراء مفاوضات مباشرة مع إدارة ترامب بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكنه أكد أن طهران منفتحة على مفاوضات غير مباشرة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن بزشكيان، قوله إن إيران لا تعارض المفاوضات، لكن يجب على الولايات المتحدة أن تصحح أولا "سوء سلوكها" السابق وتؤسس قاعدة جديدة للثقة.

وقال بزشكيان، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في طهران، اليوم الأحد: "رددنا على رسالة الرئيس الأمريكي عبر (سلطنة) عمان ورفضنا خيار المحادثات المباشرة، لكننا منفتحون على المفاوضات غير المباشرة."

وكان ترامب قد انسحب بشكل أحادي في عام 2018، خلال ولايته الأولى، من الاتفاق النووي في فيينا، الذي كان يهدف إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات، ومنذ ذلك الحين، توقفت طهران عن الالتزام ببنود الاتفاق.

وفي نهاية فبراير، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بأن إيران سرعت بشكل كبير إنتاج اليورانيوم الذي يقترب من المستوى المطلوب لإنتاج الأسلحة النووية، وذلك رغم المحادثات السابقة بشأن الحد من الإنتاج.