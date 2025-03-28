مسؤول أمريكي: إدارة ترامب تدعم رد إسرائيل على الصواريخ من لبنان

وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي تأكيده أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أعربت عن دعمها لرد إسرائيل على إطلاق الصواريخ من لبنان، مشددًا على ضرورة أن تتولى الحكومة اللبنانية منع أي خروقات أمنية.

وأضاف المسؤول أن إسرائيل تتحرك للدفاع عن مصالحها في مواجهة الهجمات الصاروخية التي تنفذها "جماعات إرهابية" من لبنان، مؤكدًا أن الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية نزع سلاح حزب الله والفصائل المسلحة الأخرى.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تتوقع من الجيش اللبناني منع أي هجمات على إسرائيل.

وأجرت نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط محادثات وصفها المصدر بـ"الصعبة" مع المسؤولين اللبنانيين، حيث أكدت أن خرق وقف إطلاق النار جاء من الجانب اللبناني وليس من إسرائيل، مجددة دعم واشنطن لتل أبيب، مع السعي إلى تجنب مزيد من التصعيد في المنطقة.