إعلان

فرنسا: الإدعاء يطالب بسجن ساركوزي سبع سنوات

08:11 م الخميس 27 مارس 2025

نيكولا ساركوزي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أب)

طالب ممثلو الإدعاء الفرنسيون اليوم الخميس بإصدار حكم بالسجن لسبع سنوات بحق الرئيس السابق نيكولا ساركوزي وغرامة قدرها 300 ألف يورو (نحو 325 ألف دولار) فيما له صلة بمزاعم حول تمويل حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007، من جانب حكومة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي بطريقة غير مشروعة

ودعا مكتب المدعى المالى الوطنى(بى إن إف) أيضا إلى حظر عمل ساركوزى بالقطاع المدنى وحقوق الأسرة، وهو إجراء يمنعه من شغل أى منصب بطريق الانتخاب أو القيام بأى دور قضائى عام.

وتعد القضية التي بدأت في يناير الماضى، ومن المتوقع أن تختتم جلساتها فى 10 أبريل، أكثر الفضائح القانونية متعددة الأطراف خطورة بما ألقته من ظلال على الفترة التالية لرئاسة ساركوزي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نيكولا ساركوزي معمر القذافي فرنسا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مصرع 6 وإصابة 9 ركاب.. تفاصيل غرق غواصة سياحية على متنها 44 شخصًا بالغردقة
خفض دعم المواد البترولية 51.4%.. كيف ترتفع أسعار البنزين خلال 2025؟
رسمياً.. أول دولة تعلن عيد الفطر الإثنين 1 شوال