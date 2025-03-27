بعد اعتقال رياك مشار.. المعارضة في جنوب السودان تحذر: اتفاق السلام "لاغيًا"

(وكالات)

أصدرت المعارضة في جنوب السودان، اليوم الخميس، علقت فيه على اعتقال النائب الأول لرئيس البلاد رياك مشار على يد قوات موالية للرئيس سلفا كير، مساء الأربعاء، محذرة من أنه يمثل نهاية لاتفاق السلام الموقع عام 2018.

وفي بيانه أكد حزب مشار أن "عملية توقيفه تمثل خرقًا خطيرًا للاتفاق وعدم احترام لجهود إحلال السلام والاستقرار"، مضيفًا أن هذا الاعتقال يجعل اتفاق السلام لاغيًا.

وكانت الحركة الشعبية المعارضة قد أعلنت في وقت سابق أن زعيمها اعتُقل في منزله على يد قوة عسكرية كبيرة، حيث أفاد المتحدث باسمها بال ماي دينق في تسجيل مصور بأن مشار "محتجز من قبل الحكومة" وحياته "في خطر".

ووفقًا لمصادر معارضة، فإن 20 مركبة عسكرية مدججة بالسلاح حاصرت منزل مشار، حيث تم تجريد حراسه من أسلحتهم قبل اعتقاله إلى جانب زوجته. ووصف المسؤول المعارض ريث موتش تانج عملية الاعتقال بأنها تمت دون توضيح الاتهامات الموجهة له.

ودعت الأمم المتحدة الأطراف المتنازعة إلى ضبط النفس والالتزام ببنود اتفاق السلام. وأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم أن البلاد تقف على مفترق طرق، مشيرًا إلى أنها قد تنزلق مجددًا نحو صراع واسع النطاق.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، في وقت سابق، من أن جنوب السودان على حافة اندلاع حرب أهلية جديدة، خصوصًا بعد الاشتباكات العنيفة في الشمال بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة موالية لمشار.

وانتهت الحرب الأهلية في جنوب السودان، بعد أن دامت خمس سنوات وأودت بحياة 400 ألف شخص، وأفضت إلى توقيع اتفاق سلام عام 2018، حيث شكل الرئيس سلفا كير وحليفه السابق رياك مشار حكومة وحدة وطنية، غير أن التوترات بين الجانبين تصاعدت مؤخرًا، وبلغت ذروتها في فبراير الماضي، عندما سيطرت مجموعة "الجيش الأبيض" الموالية لمشار على قاعدة عسكرية في ولاية أعالي النيل، وهاجمت مروحية تابعة للأمم المتحدة، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي والعسكري في البلاد.

لكن الصراع بين الطرفين تجدد في فبراير الماضي، عندما استولت ميليشيا "الجيش الأبيض" الموالية لمشار على قاعدة عسكرية في ولاية أعالي النيل، وهاجمت مروحية تابعة للأمم المتحدة، مما دفع الحكومة إلى شن غارات جوية وتهديد المدنيين في المنطقة بالإخلاء أو مواجهة العواقب.

وأدت تلك الغارات إلى مقتل أكثر من 12 شخصًا منذ منتصف مارس، فيما شهدت البلاد حملة اعتقالات طالت العديد من حلفاء مشار، وهو ما وصفته المعارضة بأنه "انتهاك جسيم" لاتفاق السلام.