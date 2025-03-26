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"نحن الشرطة".. ملثمون يعتقلون طالبة تركية في جامعة تافتس- فيديو

10:29 م الأربعاء 26 مارس 2025

لحظة القبض على روميسا أوزتورك

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بوسطن - (أ ب)

قالت محامية روميسا أوزتورك، وهي طالبة دكتوراه تركية في جامعة تافتس الأمريكية، إنه تم احتجازها من جانب عناصر أمنية فيدرالية دون تقديم أي تفسير اليوم الأربعاء.

وأوضحت المحامية مهسا خانباباي، في عريضة قدمتها إلى المحكمة الفيدرالية في بوسطن، أن روميسا أوزتورك، البالغة من العمر 30 عاما، كانت قد خرجت للتو من منزلها في سومرفيل لملاقاة أصدقائها مساء أمس الثلاثاء، عندما تم احتجازها من جانب عناصر وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو لكاميرا مراقبة، حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس (أ ب) على ما يبدو ستة أشخاص، وجوههم مغطاة، ينتزعون هاتف أوزتورك منها بينما كانت تصرخ ويتم تقييد يديها بالأصفاد.

وتسني سماع أفراد المجموعة في مقطع الفيديو وهم يقولون: "نحن الشرطة"، بينما سُمع صوت شخص في مقطع الفيديو وهو يقول: "لماذا تخفون وجوهكم؟"

وقالت خانباباي إن أوزتورك كانت تلتقي بأصدقائها لتناول الإفطار، خلال شهر رمضان.

وأضافت خانباباي في بيان: "نحن لا نعرف مكان وجودها ولم نتمكن من التواصل معها، لم توجه أي تهم إلى روميسا حتى الآن، حسب علمنا".

وأشارت خانباباي أن أوزتورك تحمل تأشيرة تسمح لها بالدراسة في الولايات المتحدة.

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روميسا أوزتورك اعتقال طالبة تركية في جامعة تافتس الأمريكية المحكمة الفيدرالية الولايات المتحدة
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