"تم بيعنا".. عدنان إبراهيم يهاجم حماس بسبب عملية طوفان الأقصى (فيديو)

وكالات

هاجم الباحث الفلسطيني عدنان إبراهيم، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة بسبب عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها الحركة في 7 أكتوبر 2023 ضد إسرائيل.

وأكد إبراهيم، خلال حديثه لأول مرة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد مرور نحو 17 شهرًا، أن قناعته هى أن الشعب الفلسطيني في غزة تم التضحية به من قِبل حماس، قائلًا "لقد تم بيعنا".

الدكتور عدنان ابراهيم ابن غزة



تم بيعنا pic.twitter.com/k0kHeRVtqC — ‏أحمد 𓂆 (@Zorrod_elDesie) March 26, 2025

وقال إبراهيم، خلال ظهوره على منصة "عرب كاست" الإماراتية، إنه غير قادر على فهم ما جرى على أنه مجرد سوء تقدير من قِبل حماس، فهي تعلم جيدًا مدى قدراتها وإمكانياتها مقارنة بقدرات العدو .

وأشار الباحث الفلسطيني، إلى أن حماس مُدينة باعتذار للشعب الفلسطيني على ما جرى، "وهو الأمر الذي لم تقم به الحركة حتى الآن".