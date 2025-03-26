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رئيس المجلس العسكري في النيجر يؤدي اليمين الدستورية لفترة انتقالية مدتها 5 أعوام

12:47 م الأربعاء 26 مارس 2025

عبد الرحمن تشياني

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نيامي - (أب)

أدى رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تشياني اليمين الدستورية لتولي رئاسة البلاد لفترة انتقالية لمدة 5 أعوام وفقا لميثاق جديد يحل محل دستور البلاد.

وقال السكرتير العام للحكومة ماهامان رفاعي إن الفترة الانتقالية "المرنة" ومدتها خمسة أعوام تبدأ اليوم الأربعاء. وكان رفاعي يتحدث خلال مراسم بالعاصمة نيامي، حيث صدق المؤتمر الوطني الأخير على الميثاق الانتقالي الجديد الذي أوصى به مؤتمر وطني مؤخرا.

كما تم ترقية تشياني لرتبة جنرال وهي أعلى رتبة في الجيش، مما يرسخ قبضته على السلطة منذ يونيو 2023 عندما قاد الجنود الذين أطاحوا بالرئيس المنتخب للبلاد.

هذا المحتوى من

AFP

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عبد الرحمن تشياني نيامي النيجر
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