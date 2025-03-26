مايكل والتز: أتحمل المسؤولية كاملة عن إضافة الصحفي لمحادثة اليمن



وكالات

استبعد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز إمكانية إضافة صحفي عمدا إلى محادثة مع مسؤولين كبار بشأن الضربات في اليمن، متحملا المسؤولية الكاملة عما حدث، كونه "آدمن" المجموعة .

وقال والتز: "لم يكن الموظف مسؤولا، أنا أتحمل المسؤولية كاملة. أنا من أنشأ المجموعة، كانت مهمتي التأكد من تنسيق كل شيء"، بحسب روسيا اليوم.

واستبعد أيضا إمكانية إضافة الصحفي عمدا إلى الدردشة المعنية، مضيفا أنه كان يبدو في المحادثة شخصا آخر، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "لقد تحدثت للتو مع إيلون ماسك في طريقي إلى هنا، لدينا أفضل العقول التقنية التي تدرس كيفية حدوث ذلك"، واصفا الحادث "بالخطأ".

كان رئيس تحرير مجلة Atlantic جيفري غولدبرغ قد زعم بأن مسؤولين أمريكيين كبار ضموه عن طريق الخطأ إلى غرفة دردشة لمناقشة الضربات ضد حركة أنصار الله "الحوثيين".

وقال: إن المجموعة التي تسمى "مجموعة الحوثيين" كانت تستضيف "مناقشة سياسية جذابة" تشمل حسابات تحت أسماء نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيتر هيجسيث، ومستشار الأمن القومي.