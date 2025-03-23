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5 شهداء وجرحى بقصف مستشفى ناصر بالقطاع

09:53 م الأحد 23 مارس 2025

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف غزة

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وكالات

استشهد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف طائرات الاحتلال مبنى الطوارئ في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كان مراسل الجزيرة أفاد أن الاحتلال الإسرائيلي قصف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس بقطاع غزة.

وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن حظر إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يعد "عقابا جماعيا" بحق المواطنين.

وأضاف المفوض العام إن المواطنين بالقطاع يواجهون "حصارا خانقا أطول من ذلك الذي فُرض خلال المرحلة الأولى من الحرب، حيث لا طعام، ولا أدوية ولا ماء ولا وقود".

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طائرات الاحتلال قصف مجمع ناصر الطبي خان يونس قطاع غزة أونروا إسرائيل
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