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بسبب الرياح.. تحطم طائرة ومصرع قائدها في جنوب إفريقيا

02:35 ص الأحد 23 مارس 2025

تحطم طائرة صغيرة

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وكالات

تحطمت طائرة خفيفة أثناء عرض جوي في جمهورية جنوب إفريقيا، مما أسفر عن مصرع الطيار.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن طائرة من نوع Impala تحطمت بالقرب من مدينة سالدانيا بجنوب غربي البلاد على مرأى نحو ألفي شخص، حضروا العرض الجوي، وفقا لروسيا اليوم.

واحترقت الطائرة بعد سقوطها ولم يتمكن الطيار من القفز منها، كما لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو ضحايا على الأرض.

وأشارت محطة إذاعة SABC المحلية إلى أن سبب الكارثة قد يكون شدة الرياح العاتية في المنطقة.

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