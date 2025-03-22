وزير الدفاع اللبناني: نرفض العودة إلى ما قبل وقف إطلاق النار

وكالات

أكد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى رفضه القاطع للعودة إلى ما قبل وقف إطلاق النار، مشددًا على أن لبنان "يتصدى لمحاولات ضرب جهود الدولة في ترسيخ الأمن والاستقرار".

وأضاف الوزير، في بيان، أن بلاده تطالب "الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بردع العدو الإسرائيلي عن انتهاكاته المتكررة"، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في منع التصعيد وحماية سيادة لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بـ 13 قذيفة اليوم السبت عدة بلدات في جنوب لبنان .

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، "تعرضت الحارة الشمالية الغربية لبلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية صباح اليوم لقصف مدفعي اسرائيلي متقطع".

وأشارت إلى أن "القصف طاول أيضا أطراف بلدتي ارنون وكفرتبنيت"، لافتة إلى "إحصاء سقوط نحو 10 قذائف في الاعتداءات الاسرائيلية على المناطق المذكورة".

وأوضحت الوكالة أن "قصفا مدفعيا معاديا يستهدف بلدة الخيام، وأن ثلاث قذائف ميركافا استهدفت البلدة"، كاشفة عن أن "العدو أطلق رشقات رشاشة في اتجاه حولا، مركبا وكفركلا".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض ثلاثة صواريخ من بين خمسة تم إطلاقها من لبنان على بلدة المطلة الحدودية.