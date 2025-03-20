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الرئيس الإسرائيلي: لا يمكن إرسال أبنائنا إلى الجبهة

07:27 م الخميس 20 مارس 2025

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ

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وكالات

أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ أن إرسال الجنود إلى الجبهة يجب ألا يكون مصحوبًا بقرارات تؤدي إلى انقسامات عميقة داخل المجتمع.

وشدد الرئيس الإسرائيلي على ضرورة الاستماع إلى الأصوات المطالبة بالوحدة والحفاظ على الدولة وإجراء تحقيق شامل في الأحداث الأخيرة.

وأضاف أن كثيرًا من العائلات الثكلى وآلاف المواطنين يتوسلون لتجنب مزيد من الانقسام والتفرقة، داعيًا إلى التعامل مع الأزمة بحذر ومسؤولية.

كانت القناة 12 الإسرائيلية، قالت إن وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس وافق على استمرار العمليات في غزة.

وأضافت القناة نقلا عن وزير الدفاع "الضغط العسكري يؤثر على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ولن نتوقف حتى تحرير الأسرى".

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إسحاق هرتزوغ الرئيس الإسرائيلي وزير دفاع الاحتلال حماس غزة
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