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في ثاني أيام رمضان.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

02:22 م الأحد 02 مارس 2025

مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى

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(وكالات)

اقتحم 548 مستوطنًا، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت وكالة الأنباء "وفا" أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية داخل المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية، خاصة في المنطقة الشرقية من الحرم القدسي.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية منذ أكتوبر 2023، حيث كثفت قوات الاحتلال من قيودها الأمنية على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، ما أدى إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين ومنع الكثيرين من الوصول إلى المسجد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، في خطوة حذرت حركة حماس من عواقبها.

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المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المسجد الأقصى ثاني أيام رمضان
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