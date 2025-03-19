الفاتيكان: البابا فرانسيس يتحسن ولم يعد بحاجة للتنفس الاصطناعي

روما - (أ ب)

قال الفاتيكان اليوم الأربعاء، إن حالة البابا فرانسيس تواصل التحسن من الالتهاب الرئوي المزدوج، وأنه لم يعد بحاجة إلى جهاز التنفس الاصطناعي.

وذكر الفاتيكان في نشرة طبية أن البابا، 88 عاما" قلل اعتماده على تدفق مرتفع من الأكسجين التكميلي أثناء النهار.

وأقام البابا قداسا اليوم الأربعاء، وهو يوم عيد مهم في الكنيسة الكاثوليكية وذكرى تنصيبه قبل 12 عاما.

ويتلقى البابا فرانسيس العلاج في مستشفى جيميلي في روما منذ 14 فبراير من عدوى معقدة في الرئة تحولت إلى التهاب رئوي في الرئتين.

ولم يعد البابا في حاجة إلى استخدام قناع التنفس الاصطناعي لليلتين متتاليتين، وذكر الأطباء أن استخدامه "تم تعليقه".

وقلل الفاتيكان تحديثاته الطبية مجددا فيما يواصل البابا التحسن ببطء، ومن غير المتوقع أن يصدر تحديث طبي قبل الاثنين المقبل.

وأحيا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الذكرى الـ 12 لتنصيب فرانسيس في منصب البابا عن طريق خطاب أرسله له يشيد فيه بمبادراته كبابا، وقدم ماتاريلا أطيب أمنياته باستمرار بابويته و"كل التمنيات القلبية من أجل شفاء عاجل".