إعلان

الخارجية الأمريكية: هناك خطة مؤقتة على الطاولة لتمديد وقف النار بغزة

08:57 م الأربعاء 19 مارس 2025

وزارة الخارجية الأمريكية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إنه لا تزال هناك خطة مؤقتة على الطاولة من شأنها تمديد وقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن الفرصة بشأن إبرام صفقة تبادل في غزة لا تزال قائمة لكنها تتلاشى بسرعة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه بدأ عملية برية وصفها بـ "المحدودة" وسط قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال، في بيان، أن بدء العملية البرية بغزة يهدف لتوسيع ما وصفها بالمنطقة الدفاعية ووضع خط بين شمال القطاع وجنوبه، مشيرًا إلى أن قواته تسيطر على وسط محور نتساريم بقطاع غزة.

وتابع: "قوات لواء جولاني ستتمركز في المنطقة الجنوبية وستكون جاهزة للعمل داخل قطاع غزة، وسنواصل العمل ضد (التنظيمات الإرهابية) في القطاع لحماية مواطني إسرائيل".

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن القوات الإسرائيلية دخلت جزئيًا إلى محور نتساريم، "ولا تسيطر عليه بشكل كامل حتى اللحظة".

وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن القوات الأجنبية المخولة بالتفتيش على محور نتساريم غادرت المكان أمس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الأمريكية تمديد وقف النار بغزة صفقة تبادل في غزة العملية البرية بغزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان