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مسؤولون إسرائيليون سابقون: نتنياهو غير مؤهل لإقالة أحد

04:31 م الإثنين 17 مارس 2025

نتنياهو

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وكالات

نقلت القناة 12 العبرية عن أمنيين إسرائيليين سابقين، قولهم بشأن إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير مؤهل لإقالة أحد.

وأضاف المسؤولون السابقون، أن "إسرائيل باتت في خطر"، مشيرين إلى أن نتنياهو يحاول منع التحقيق وإخفاء المعلومات.

وقبل ساعات قليلة أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إقالة رئيس جهاز الشاباك، مشيرًا إلى أن القرار جاء بسبب "انعدام الثقة المستمر الذي تفاقم بمرور الوقت"، إذ تصاعد الخلاف بين نتنياهو وبار على خلفية التحقيقات المتعلقة بهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

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بنيامين نتنياهو الحكومة الإسرائيلية إقالة رئيس الشاباك
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