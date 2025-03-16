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النيابة الإسرائيلية تعارض طلب نتنياهو إلغاء جلستي محاكمته

10:39 ص الأحد 16 مارس 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات


قالت القناة 12 العبرية، إن النيابة العامة الإسرائيلية تعارض طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء جلستي محاكمته الأسبوع المقبل.


وفي يوم 12 من مارس الجاري، تمت الجلسة الـ17 لمحاكمة نتنياهو ضمن جلسات الإدلاء بشهادته في قضايا فساد الموجهة ضده.


وأثناء الجلسة، فقدَ نتنياهو أعصابه في المحكمة وصرخ في وجه القضاة وقال "لقد جعلوا حياتي بائسة"، وفق ما أفادت به القناة 13 الإسرائيلية.


ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا منفصلة، وتشمل التهم الموجهة ضده تلقيه هدايا ثمينة، مقابل تقديمه مزايا ودعم دبلوماسي لرجال أعمال بارزين، فضلًا عن التلاعب بالتغطية الإعلامية لصالحه.

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